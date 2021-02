Actrice en zangeres Mandy Moore en haar man Taylor Goldsmith hebben hun eerste kind gekregen. Het gaat om een jongen, die de naam August Harrison heeft gekregen. Dat maakt Moore dinsdag bekend op Instagram.

"Gus is hier", schrijft Moore bij een foto van het kindje.

"Onze lieve jongen, August Harrison Goldsmith. Hij was stipt op tijd en kwam precies op de uitgerekende datum. We waren er op voorbereid om op allerlei manieren verliefd te worden, maar dit gaat verder dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen."

De 36-jarige Moore, die onder meer bekend is van de televisieserie This Is Us en de film A Walk To Remember, trouwde in 2018 met Goldsmith, die zanger is.