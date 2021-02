Stylist Leco van Zadelhoff is blij dat de kapperszaken vanaf 3 maart in Nederland weer open mogen. In RTL Boulevard zegt hij dinsdag dat kappers snakken naar werk en dat het straatbeeld er ook bij gebaat is.

"We beginnen de ellende van corona nu wel te zien. Alle kappers worden platgebeld, ze kunnen volgende week aan de slag. En wat ik fantastisch nieuws vind is dat niet alleen die kappers, maar ook hele beautybranche aan de slag kan gaan."

De 52-jarige Van Zadelhoff zou wel kunnen begrijpen als kappers voortaan tot de essentiële beroepen gerekend worden.

"Ik ken genoeg mensen die zich echt diep ongelukkig voelen, omdat dat haar niet lekker zit. Als je al in deze situatie zit en je haar zit ook niet en je kan niet naar de kapper... Het is niet het allerbelangrijkste, maar het geeft zeer zeker zelfvertrouwen."

Volgens Van Zadelhoff kunnen kappers de veiligheid van hun klanten garanderen, omdat er sprake is van een goed protocol. "Uit onderzoek is ook gebleken dat er bij de kappers geen (corona-, red.) haarden zitten waardoor dat zou kunnen ontstaan. Daar kunnen ze in principe gewoon mee doorgaan."

Op dinsdagavond maakte het demissionair kabinet een aantal versoepelingen met betrekking tot de coronamaatregelen bekend. Hieronder vallen onder meer de heropening van de kapperszaken in Nederland per 3 maart.