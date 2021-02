Gérard Depardieu is afgelopen december aangeklaagd voor het verkrachten van een actrice. De 72-jarige acteur zou de vrouw in de zomer van 2018 hebben misbruikt, maar hij ontkent de aantijgingen, meldt persbureau AFP dinsdag.

Ook wordt Dépardieu aanranding van dezelfde vrouw ten laste gelegd. De naam van de actrice wordt niet genoemd.

Op 1 augustus 2020 heeft het openbaar ministerie van Parijs een onderzoeksrechter gevraagd om de beschuldigingen van verkrachting tegen de 71-jarige Depardieu te onderzoeken. Sindsdien is het onderzoek hervat en is de acteur meerdere keren verhoord door de autoriteiten.

Depardieu, bekend van films als The Man in the Iron Mask en Cyrano de Bergerac, zou de actrice tot tweemaal toe hebben verkracht in zijn woning in Parijs. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden op 7 en 13 augustus, maar vanwege een gebrek aan bewijs werd het onderzoek in 2019 stilgelegd.

Om het onderzoek weer op gang te krijgen diende de actrice in 2020 een nieuwe klacht in, maar dit keer bij de autoriteiten. Daardoor werd het Franse openbaar ministerie verplicht het onderzoek te heropenen.