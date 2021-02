Ellie Goulding en haar man Caspar Jopling verwachten samen hun eerste kind. De zangeres is zo'n dertig weken zwanger, vertelt ze in Vogue.

De 34-jarige Goulding kwam er na een show in augustus, de laatste grote show die ze gaf, achter dat ze zwanger was.

"Het was rond de tijd dat Caspar en ik even een paar dagen weg waren om onze trouwdag te vieren", aldus de zangeres. "Het was bizar, want we waren precies een jaar getrouwd. Dit was niet het plan. Het leek niet reëel dat ik zwanger kon worden, maar de zwangerschap heeft ervoor gezorgd dat ik me meer mens ben gaan voelen. Ik zoek naar een beter woord voor 'vrouwelijk', maar ik heb nu rondingen die ik voorheen niet had. Ik ben er blij mee, en mijn man ook."

Nadat ze gewend was geraakt aan het idee, kon Goulding haar zorgen over de toekomst beter loslaten. "Ik heb heel veel zin in het moederschap, maar ik wil ook blijven werken. Ik kan niet wachten om weer op tournee te gaan."