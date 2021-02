John Mayer bezingt zijn leven in zijn muziek, maar is ook al eens onderwerp geweest van de muziek van anderen. In gesprek met radiozender SiriusXM zegt hij de liedjes van zijn exen goed te beluisteren in de hoop dat ze over hem gaan.

"Als het echt een goed liedje is, hoop ik wel dat het over mij gaat. Ik schaam me er niet voor dat toe te geven", aldus de zanger, die in het verleden relaties had met artiesten als Katy Perry, Taylor Swift en Halsey.

De songtekst van Swifts Dear John gaat in ieder geval over haar romance met de zanger in 2009 en 2010. Maar hij luistert ook nu nog goed naar haar werk en dat van andere exen. "Dan luister ik heel goed naar de woorden en vraag ik me af of er nog een geheime boodschap in zit."

De 43-jarige zanger staat in de Verenigde Staten bekend als iemand die korte relaties met bekende vrouwen heeft, maar inmiddels is hij toe aan een langere relatie. "Ik denk weleens: ik heb echt uitgezocht wie ik ben en wat ik wil. Ik heb niet het gevoel dat ik laat ben met het stichten van een gezin, want ik had geen vrouw en kinderen willen hebben toen ik mezelf nog aan het ontdekken was. Nu ligt dat achter me."