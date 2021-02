Actrice Shailene Woodley heeft haar verloving met Americanfootballspeler Aaron Rodgers bevestigd in een interview met Jimmy Fallon. De 37-jarige sporter maakte eerder bekend dat hij zich met iemand heeft verloofd, maar noemde toen geen naam.

In het interview vertelt de 29-jarige Woodley dat ze de plotselinge aandacht voor hun verloving wel grappig vindt. "Mensen reageren dolenthousiast, terwijl we intussen al een tijdje verloofd zijn."

De actrice zegt verder dat ze nooit had verwacht dat ze met een sporter zou trouwen. "Hij is een geweldig mens. Als jong meisje had ik nooit gedacht: als ik groot ben, dan ga ik trouwen met iemand die ballen rondgooit. Maar hij is er ontzettend goed in."

Woodley is bekend van rollen in onder meer The Fault in Our Stars en The Divergent-filmreeks. Sinds de vorige herfst heeft ze een relatie met Rodgers.