Krista Joiner, de vrouw van de Amerikaanse rapper en presentator Xzibit, heeft maandag bij de rechter in Los Angeles een scheiding aangevraagd, meldt TMZ.

De twee waren al ruim twintig jaar bij elkaar en trouwden in november 2014. Hun huwelijk werd wereldnieuws nadat Alvin Joiner, de echte naam van de 46-jarige rapper, een paar uur later werd opgepakt vanwege te hard rijden onder invloed.

Xzibit en Joiner kregen twee kinderen, Xavier en Gatlyn. Xavier werd te vroeg geboren en overleed elf dagen na zijn geboorte. De rapper heeft daarnaast een kind uit een eerdere relatie.

Het is niet duidelijk of Joiner om alimentatie heeft gevraagd of dat het stel onder huwelijkse voorwaarden is getrouwd. Mogelijk gaan er wel afspraken worden gemaakt over de voogdij voordat de scheiding kan worden afgerond.

In Nederland is 'X' vooral bekend als presentator van het MTV-programma Pimp My Ride. Daarnaast had hij enkele hits in Nederland met de nummers Paparazzi en X.