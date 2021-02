Ne-Yo wordt weer vader. De Amerikaanse zanger deelt op Instagram een filmpje waarin hij het nieuws brengt.

Ne-Yo's vijfde kind wordt wel zijn laatste, als het aan de zanger ligt. "Vijf en finaal", schrijft hij onder het filmpje. Het is niet bekend wanneer de geboorte van het vijfde kind van Ne-Yo wordt verwacht.

Op het filmpje is Ne-Yo knuffelend met de bolle buik van zijn vrouw Crystal Smith te zien. Het paar kondigde begin vorig jaar nog een breuk aan, maar legde het in juli alweer bij. Inmiddels zijn de twee in verwachting van hun derde kindje samen.

Samen met Smith heeft Ne-Yo al twee zoons, Shaffer en Roman. De zanger heeft ook nog twee kinderen uit een eerdere relatie met Monyetta Shaw.

Eerder deze maand vierden Ne-Yo en Smith nog hun zesjarig huwelijk. "Het is een hobbelige weg geweest, maar ik zou het nooit anders willen", schreef Ne-Yo toen op Instagram. "Ik hou van je zoals longen van zuurstof houden."