Tijl Beckand en zijn vriendin Markell Helmann zijn maandag ouders geworden van een dochter, meldt de cabaretier en presentator op Instagram. Beckand en zijn vriendin hebben het meisje Dédée Hendrika Mariëtte Beckand genoemd.

"Moeder en dochter maken het heel goed!" aldus de cabaretier. Dédée is vernoemd naar de tante van Beckand en de moeder van Helmann.

In augustus maakte Beckand in de talkshow Jinek bekend dat Helmann opnieuw in verwachting was. Samen hebben ze al zoon Faas. Beckand heeft uit een eerdere relatie twee dochters, Bente en Fiene.

In april maakte Beckand bekend het coronavirus te hebben opgelopen. Enkele dagen daarna werd zijn toen eenjarige zoon met ademhalingsproblemen door hetzelfde virus opgenomen in het ziekenhuis.