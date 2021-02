Prins William heeft tijdens een bezoek aan een vaccinatiecentrum in het Engelse Norfolk kort gereageerd op de gezondheidstoestand van zijn grootvader, prins Philip. "Ja, hij is in orde", zei de prins volgens persbureau Reuters tegen een aantal verslaggevers. "Ze houden hem in de gaten."

De 99-jarige hertog van Edinburgh heeft maandag zijn zesde nacht in het King Edward VII-ziekenhuis in Londen doorgebracht. Hij werd dinsdag opgenomen omdat hij zich onwel voelde en vrijdag werd bekend dat hij nog zeker een week moet blijven.

Wat er precies met hem aan de hand is, is niet duidelijk, maar hij is niet besmet met het coronavirus.

Prins Charles ging zaterdag bij zijn vader op bezoek. Omdat ziekenhuisbezoek onder de huidige coronamaatregelen eigenlijk niet is toegestaan, werd op sociale media druk gespeculeerd of de toestand rondom de echtgenoot van koningin Elizabeth misschien slechter is dan het paleis heeft gecommuniceerd.

Volgens Buckingham Palace voelt Philip zich naar omstandigheden nog steeds goed. Verder commentaar wordt niet gegeven.