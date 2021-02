Frank Masmeijer komt vooralsnog niet vervroegd vrij uit de Belgische gevangenis. De Nederlandse oud-presentator hoorde maandag van de rechter dat hij zijn celstraf van negen jaar verder moet uitzitten.

Masmeijer wachtte het vonnis deels vanuit huis af: vanwege de uitbraak van COVID-19 mocht de oud-presentator met 'coronaverlof', waarbij hij zijn straf thuis mocht uitzitten.

De 59-jarige Masmeijer werd in 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en een boete van 90.000 euro wegens betrokkenheid bij drugshandel. De voormalige showmaster ontkende lange tijd dat hij iets met de cocaïnedeal te maken had, maar vertelde eind 2018 een "beperkte rol" te hebben gespeeld bij een poging tot het smokkelen van 467 kilo cocaïne uit Colombia, die werd vervoerd in bananendozen via de haven van Antwerpen.

Omdat Masmeijer er een derde van zijn straf heeft opzitten, kon hij vragen om vervroegde vrijlating. De rechter is van mening dat Masmeijer geen goed reclasseringsplan heeft ingediend om op het rechte pad te blijven. De oud-presentator kan in oktober een nieuw verzoek tot vervroegde vrijlating indienen.