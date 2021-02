Nienke Plas en haar man Resley Stjeward verwachten over enkele maanden de geboorte van hun tweede kind. Hoewel de comédienne er zin in heeft, voelt ze ook wat spanning.

"Zo'n tweede zwangerschap is echt wel bijzonder. Aan de ene kant heel ontspannen, omdat het niet meer zo nieuw is. Maar aan de andere kant ook spannender, want het moet er ook weer uit en ik herinner me nog hoe dat was", aldus de 34-jarige Plas in gesprek met De Telegraaf.

De actrice en zangeres heeft al een zesjarige zoon: Frenky-Dean. Een periode lang zei hij bijna dagelijks graag een broertje te willen. "Of het een broertje wordt, weten we nog niet en dat wil ik ook graag zo houden. Althans, dat zeg ik nu. Het kan weer anders worden als mijn zwangerschapshormonen op hun hoogtepunt zijn. Maar de verrassing lijkt me zo leuk", vertelt Plas.

"En als het een meisje wordt, vindt Frenky-Dean dat vast ook heel leuk. Proberen we het hierna nog een keer. We willen toch een groot gezin, als ons dat is gegund."