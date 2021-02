James Franco heeft een schikking getroffen met twee vrouwen die hem beschuldigden van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Dat melden Amerikaanse media op basis van rechtbankdocumenten. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid is niet bekend.

De vrouwen waren studentes van Franco aan zijn voormalige acteerschool. Ze hadden de acteur aangeklaagd omdat hij zijn macht als docent destijds op een seksuele manier had misbruikt. Zo zou Franco de vermeende slachtoffers hebben gedwongen tot het volgen van een 'masterclass' in seksscènes.

De zaak loopt al bijna anderhalf jaar. Volgens The Hollywood Reporter is er in de afgelopen maanden onderhandeld over een schikking. Deze wordt naar verluidt half maart officieel ingediend bij de rechtbank.