Gaël Monfils en Elina Svitolina hebben - in elk geval voor even - een punt achter hun relatie gezet. Dat hebben beide tennissers bekendgemaakt op Instagram. De Fransman en de Oekraïense maakten hun relatie in 2019 wereldkundig.

"Hi allemaal! Elina Svitolina en ik hebben besloten een pauze in onze relatie in te lassen", schrijft Monfils, de huidige nummer elf van de wereld in het mannentennis in een Instagram-story. "De beslissing was ongelooflijk moeilijk omdat we nog steeds liefde voor elkaar hebben. Het zijn gewoon twee beste vrienden die beseffen dat het tijd is om elkaar wat ruimte te geven om op die manier zo gelukkig mogelijk te leven."

Svitolina, bij de vrouwen de nummer vijf van de wereld, deelde diezelfde tekst op haar Instagram-pagina.

De twee tennissers deelden op sociale media regelmatig beelden van gezamenlijke trainingen. Ook waren ze vaak aanwezig bij elkaars wedstrijden.