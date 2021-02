Prinses Anne lijkt de beoogde opvolger van haar neef prins Harry als kapitein-generaal van de Royal Marines, de mariniers van de Britse strijdkrachten. Dat melden verschillende Britse media zaterdag. De zeventigjarige Anne zou daarmee de allereerste vrouw worden die de puur ceremoniële functie gaat bekleden.

In eerste instantie leek Harry's broer William de meest logische keuze als opvolger, maar het koningshuis zou daarop zijn teruggekomen vanwege spanningen tussen de broers en omdat het "onnodig provocerend" zou zijn. Volgens een bron in The Times is Anne de "minst controversiële keuze" voor de rol, die tot eind 2017 werd ingevuld door haar vader prins Philip.

"Anne zal geen problemen of schandalen veroorzaken", aldus de bron. "Het zou niet eerlijk zijn om de titel van de ene broer af te nemen en deze aan de andere te geven."

Anne is geen onbekende in de militaire wereld. Ze is al beschermvrouw van tientallen verschillende kleinere organisaties en regimenten.

Vrijdag werd bekend dat prins Harry al zijn militaire eretitels moet inleveren vanwege zijn wens om niet meer actief te zijn voor de Britse koninklijke familie.