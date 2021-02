Door de coronacris verloor Anne-Marie Jung zoals veel collega's haar inkomen. Om niet ook haar levenslust te verliezen, legde de actrice zich toe op het knutselen van vagina's en het samenstellen van een knutselboek. Dat zegt ze in een interview in De Telegraaf.

De 44-jarige Jung zat midden in de theatertournee met het stuk Hendrik Groen toen alle data door de coronacrisis geschrapt werden. Haar man had nog wel werk, maar het samenzijn in huis begon onder druk te staan.

"Ik werd zelfs jaloers op het feit dat hij 's ochtends de deur uit ging en pas 's avonds weer aanschoof bij het eten. Dat is leuk voor een paar weken, dan voelt het nog vakantie-achtig, maar op een gegeven moment ging dat knagen. Ik werd bij vlagen knetterdepressief."

Om zichzelf bezig te houden vatte ze samen met Marieke Voorsluijs het plan een knutselboek te maken, om mensen enige afleiding te beiden tijdens de coronacrisis: "Toen vertelde Marieke over haar andere project en vroeg me mee te doen: het knutselen van verschillende vagina's. Het leek me geweldig, dus ik riep meteen 'ja'. Resultaat was het boekje Kreatief met kut."

Dat de vrouwen zich toeleggen op het vrouwelijke geslachtsdeel heeft een reden, legt Jung aan de krant uit.

"Marieke zag het als haar missie om de vagina uit de schaamstreek te halen en daar ben ik het grondig mee eens. Toen Marieke en ik gingen samenwerken en wij het over onze vagina's hadden, merkten we dat er behoefte is op dat gebied. Want veel vrouwen durven over dat lichaamsdeel niets te delen, ook niet met hun moeder, dochter of vriendinnen. Het blijkt in deze tijd nog steeds nodig om de body positivity onder de gordel aan te pakken."