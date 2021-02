Catherine Keyl trouwde op 22-jarige leeftijd voor het eerst. De televisiecoryfee zegt in een interview in AD dat ze dat te vroeg vond, maar dat de receptie indrukwekkend was.

"Een bruiloft met alles erop en eraan. Receptie, feest, koets, een mooie jurk. Nou, die jurk was nog niet terug van de stomerij of het huwelijk was voorbij. We waren pas een half jaar getrouwd toen ik erachter kwam dat mijn echtgenoot iets met een ander had. Iemand die ik goed kende nota bene", aldus de 74-jarige Keyl.

"Op een dag kwam ze op de koffie en vertelde ze dat ze het met mijn man had gedaan. Ik heb meteen een echtscheiding aangevraagd. Mijn ouders, mijn vrienden: iedereen was totaal in shock. Ik was wanhopig en op een van die donkere momenten heb ik mijn hoofd in de oven gestoken en het gas aangezet. Ja, dan hoop je dat je dood gaat. Bizar. Maar het was butagas. Het werkte niet."

Keyl laat weten dat haar ex-man tien jaar na de breuk een brief naar haar had gestuurd, waarin hij excuses voor zijn overspel maakte. "Ik vind het wel groots dat hij dat heeft gedaan, hij had die brief niet hoeven schrijven. Later zijn we goede vrienden geworden."

'Was hij al agressief?'

Deze week verscheen Oorlogsvader, het boek waarin Keyl terugblikt op het gezin waarin ze is opgegroeid. Haar Joodse vader zat tijdens de oorlog onder andere in het verzet en verloor zijn naaste familie bijna volledig nadat ze in de massavernietigingskampen in Auschwitz werden vermoord.

Het verleden drukte zwaar op haar vader en volgens Keyl kwam dat misschien wel terug in zijn gedrag.

"Nooit durfde ik iets te vertellen waarvan ik dacht dat hij boos zou worden. Ik was bang voor hem. Ik vroeg me soms af: was hij al agressief voor de oorlog of is dat door de oorlog gekomen? Het antwoord weet ik niet."