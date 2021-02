De man die donderdag opnieuw werd aangehouden in verband met de overval op het huis van Fred van Leer, blijft in ieder geval twee weken in hechtenis. Dit heeft de onderzoeksrechter vrijdag besloten.

Het Openbaar Ministerie meldt dat de man blijft vastzitten op verdenking van poging tot overval, bedreiging, heling en vuurwapenbezit.

De verdachte werd eind november al eens aangehouden. De rechter besloot toen dat hij het verdere onderzoek in vrijheid mocht afwachten. Donderdag meldde de politie dat hij door nieuwe feiten en omstandigheden in het onderzoek weer is opgepakt.

De rechter is nog altijd op zoek naar een tweede verdachte in de zaak, die tijdens de overval een pruik zou hebben gedragen.

Van Leer werd op 18 november in zijn woning in Rotterdam overvallen door twee mannen die zich met een pakketje voordeden als bezorgers van PostNL. Hierbij werd de stylist bedreigd met een vuurwapen. Van Leer verweerde zich en er werd niets buitgemaakt.