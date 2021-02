Boer Henk en zijn vrouw Fiona zijn voor de vierde keer ouders geworden. Het stel ontmoette elkaar tijdens de opnames van het zesde seizoen van Boer zoekt Vrouw.

Na twee dochters en een zoon is dochter Hailey onlangs geboren, maakt het stel bekend via de website van het televisieprogramma.

"We zijn heel gelukkig met onze vier gezonde kinderen. Dan komt het vanzelf wel goed, zeggen we tegen elkaar. We gaan vol vertrouwen de toekomst tegemoet", aldus Henk.

Fiona vertelt nooit te hebben gedacht dat ze ooit vier kinderen zou krijgen. "We zijn heel dankbaar dat ze alle vier gezond zijn. Het is natuurlijk wel druk, met het bedrijf, het huishouden en nu vier kinderen. Maar het is gezellige drukte."

Naast de ouders van Hailey zijn Fiona en Henk ook de ouders van zoon Owen en dochters Jolene en Lizzy.