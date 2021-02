Prins Harry en Meghan Markle hebben de Britse koningin Elizabeth verteld dat zij definitief niet meer werkzaam zullen zijn voor de koninklijke familie. Hun taken zullen worden verdeeld over de overgebleven leden.

Koningin Elizabeth heeft diverse gesprekken met de 36-jarige prins Harry gevoerd. Daaruit bleek dat het uitvoeren van diverse werkzaamheden voor de koninklijke familie niet meer mogelijk is.

"Hoewel iedereen verdrietig is door deze beslissing, blijven de hertog en hertogin zeer geliefde leden van de familie", laat Buckingham Palace weten in een verklaring.

Het stel maakte begin vorig jaar al bekend te willen stoppen met hun rol als senior royal en sprak daarbij tevens de wens uit financieel onafhankelijk te worden van de koninklijke familie. Het besluit volgde op maandenlange conflicten met de Britse roddelpers. "Ik verloor mijn moeder en ik zie nu hoe mijn vrouw hier ook slachtoffer van wordt", zei Harry destijds over constant in de schijnwerpers staan.

'Er verandert weinig in dagelijkse omgang'

"Op aandringen van koningin Elizabeth werd vorig jaar gezegd: laten we het een jaar aanzien en niet in het heetst van de strijd beslissingen nemen", zegt Blauw Bloed-presentator Jeroen Snel tegen NU.nl.

In de dagelijkse omgang tussen Harry, Meghan en de koningin verandert volgens hem weinig. "Ze waren al weg en hadden zelf al geconcludeerd dat ze de druk van het protocol en alle verplichtingen en verwachtingen niet meer aankonden."

Snel denkt dat de prins het wel moeilijk zal hebben met het opgeven van zijn militaire taken. "Je zal hem nooit meer in uniform zien en dat doet hem pijn, want zijn status in het leger was iets dat hij zelf had bereikt en hem niet in de schoot was geworpen."

Harry kan nog wel koning worden

Verder moeten Harry en Meghan hun beschermheerschap van diverse instanties teruggeven aan de koningin, die alle taken opnieuw zal verdelen onder leden van de koninklijke familie.

Volgens Snel betekent het nieuws van vrijdag overigens niet dat Harry nooit meer koning zou kunnen worden. "Hij levert zijn titels niet in en hetzelfde geldt voor zijn kinderen. Stel je voor dat er iets met prins William en zijn gezin gebeurt, dan moet je toch een reserve hebben."

Vorige week werd bekend dat het stel een tweede kind verwacht. Het koppel trouwde in 2018 en verwelkomde bijna een jaar later hun eerste kind. Zoon Archie werd op 6 mei 2019 geboren.