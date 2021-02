Prins Philip, die sinds dinsdag in het ziekenhuis ligt omdat hij zich onwel voelde, mag daar momenteel geen bezoek ontvangen. Het King Edward VII's Hospital waar de echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth II verblijft, staat bezoek "alleen bij hoge uitzondering" toe.

Vanwege de coronamaatregelen is bezoek niet toegestaan. De 99-jarige prins krijgt volgens The Sun geen voorkeursbehandeling, wat hij zelf "meer dan logisch zou vinden".

Bronnen rond het koningshuis laten weten dat Philip "voor rust en ter observatie" ook in het weekend in het ziekenhuis zal blijven.

De prins voelde zich dinsdag onwel en werd uit voorzorg opgenomen, liet Buckingham Palace weten.

Het is niet voor het eerst dat Philip uit voorzorg naar het ziekenhuis wordt gebracht. Dat gebeurde eerder onder meer in december 2019. In april van het jaar ervoor werd hij geopereerd aan zijn heup. In juni 2017 lag de prins in het ziekenhuis, omdat hij kampte met een infectie als gevolg van eerdere gezondheidsproblemen. In 2013 werd Philip opgenomen met pijn in zijn onderbuik.

De prins vierde in juni vorig jaar in Windsor Castle zijn 99e verjaardag met zijn echtgenote Elizabeth. De twee verblijven daar sinds maart in quarantaine vanwege het coronavirus.