De politie Amsterdam is op zoek naar getuigen van de overval op de woning van model en realityster Amanda Balk. Twee verdachten deden zich begin januari voor als pakketbezorgers en drongen haar huis in de wijk IJburg binnen. Zij bedreigden en mishandelden haar en namen persoonlijke eigendommen mee.

De politie laat vrijdag weten dat de verdachten ervandoor gingen in een gestolen grijze smart forfour. Het voertuig werd op 10 januari, drie dagen na de overval, teruggevonden in het Amsterdamse stadsdeel Noord.

De auto was in brand gestoken. Er worden getuigen gezocht die het voertuig tussen 6 en 10 januari ergens hebben zien rijden.

De 33-jarige realityster en haar 8-jarige dochter Vegas waren thuis op het moment van de overval. "Ik voelde niets van de klappen, het enige dat ik schreeuwde was: 'Kom niet aan mijn kind!' Vegas had zich in de kast verstopt. Ik voel me zo verdrietig."

Veel bekende Nederlanders zijn in de afgelopen maanden thuis overvallen. Onder anderen René van der Gijp en Nikkie de Jager overkwam dit. De groep overvallers moet in maart voor de rechter verschijnen.

Een verslaggever van het radioprogramma Veronica Inside deed zich in diezelfde periode voor als pakketbezorger om het huis van Ferry Doedens in Amsterdam binnen te komen. De acteur deed de deur open, maar liet de verslaggever niet binnen.

Balk is bekend van realityseries als De Gouden Kooi en Echte Meisjes in de Jungle. Dochter Vegas kreeg ze met dj Afrojack. Later trouwde ze met Griekse zakenman Stavros Tsatsos. In 2019 zijn zij gescheiden.