De horeca is dicht en niemand mag na 21.00 uur zonder geldige reden buiten zijn, maar toch zaten influencers als Jaimie Vaes, Estelle Cruijff en Koen Kardashian donderdag aan een uitgebreid diner. Eerder kwamen Katja Schuurman en Richard Groenendijk al in opspraak vanwege een bezoek aan Bonaire. Hoe kan het toch dat beroemdheden gewoon door lijken te gaan, terwijl de rest van Nederland thuiszit?

Aan een lange tafel vol rozen kregen Vaes en haar vrienden een viergangendiner geserveerd. Niemand hield afstand en het etentje vond plaats in een restaurant in Amsterdam. Wie goed oplet, ziet dat er camera's bij waren en dat Discovery+NL in enkele van de berichten van Vaes en haar tafelgenoten getagd is. De streamingdienst zendt sinds 14 februari een reallifesoap over het leven van de vriendin van Lil' Kleine uit.

In een tijd waarin iedereen verplicht thuis zit, is zo'n etentje opvallend. Maar als NU.nl Discovery+ ernaar vraagt, is het antwoord simpel: er werden opnames gemaakt voor de serie van Vaes en dus mag dit. Zo staat het ook in de regels die de Rijksoverheid op de site heeft staan, benadrukt de streamingdienst.

"Producenten in de audiovisuele sector mogen opnames maken voor bijvoorbeeld films, series, reclames en documentaires. Hiervoor geldt geen maximum aantal personen. Maar alleen als het noodzakelijk is voor het doorgaan van het dagelijkse werk van culturele instellingen, bedrijven en andere organisaties."

Tigris Media, de producent van Jaimie: In the Vaes Lane, laat desgevraagd weten dat de opnames inderdaad werden gemaakt voor Vaes' reallifesoap. "Tijdens de opnames hebben wij ons getracht te houden aan de regels die gelden voor de audiovisuele sector. Indien dit op sociale media anders is overgekomen, dan betreuren wij dit ten zeerste."

Jaimie Vaes en vrienden in een restaurant in Amsterdam. (Bron: Instagram/Elaine ten Cate) Jaimie Vaes en vrienden in een restaurant in Amsterdam. (Bron: Instagram/Elaine ten Cate)

Schuurman en Groenendijk op Bonaire voor opnames

Schuurman en Groenendijk werden door andere Nederlanders gezien op Bonaire en moesten zich op sociale media verantwoorden voor hun bezoek aan het eiland. Dat duurde even, maar in uitgebreide berichten maakten ze bekend niet op vakantie te zijn en voor opnames van een nieuwe film in het buitenland te zitten. Het werk moet doorgaan en het is fijn dat de sector een beetje draaiende blijft, was hun conclusie.

De audiovisuele sector stelde een protocol op dat wordt aangehouden bij opnames van films, talkshows en series. In dat protocol staat onder andere dat het belangrijk is dat wordt gekeken hoe noodzakelijk het is dat specifieke mensen aanwezig zijn bij de opnames.

NU.nl heeft de Producenten Alliantie, die verantwoordelijk was voor het opstellen van het protocol, gevraagd hoe de organisatie kijkt naar de opnames voor de realityserie van Vaes. NU.nl heeft nog geen reactie ontvangen.

Richard Groenendijk met Katja Schuurman op Bonaire. (Bron: Instagram/Richard Groenendijk) Richard Groenendijk met Katja Schuurman op Bonaire. (Bron: Instagram/Richard Groenendijk)

Ook internationale sterren doen het

Het gebeurt niet alleen in Nederland: internationale sterren leven tijdens de coronapandemie ook een betrekkelijk 'normaal' leven, wat ze soms duur komt te staan. Het grote verschil hierbij is dat de internationale sterren niet aan het werk zijn op de momenten waarop ze geen rekening houden met het virus.

Zo bood Rita Ora een restauranthouder duizenden euro's om haar dertigste verjaardag te kunnen vieren met vrienden. De zangeres bood achteraf haar excuses aan en beloofde geld dat ze voor een optreden even daarvoor had ontvangen over te maken naar een goed doel. En Kim Kardashian en haar familie kregen flinke kritiek op de exorbitante feestjes die ze op privé-eilanden vierden tijdens de pandemie.