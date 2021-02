Gregory van der Wiel en Rose Bertram zijn voor de tweede keer ouders geworden van een dochtertje. Het model maakt via Instagram bekend dat ze donderdag is bevallen.

"We hebben het weer gedaan", schrijft ze bij twee foto's van haarzelf en de voetballer in het ziekenhuis. "18 februari 2021 en 24 februari 2018. The twee meest magische dagen uit onze levens, vanwege de geboortes van onze mooie, gezonde dochters."

Het stel maakte in december al via een zogeheten 'gender reveal'-video bekend dat ze een dochter verwachtten. Hun dochter Naleya prikte toen een ballon door waar roze confetti in zat.

De 33-jarige voetballer en het 26-jarige model zijn sinds 2015 samen.