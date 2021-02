Dolly Parton wil niet dat er op korte termijn een standbeeld van haar komt te staan bij het Tennessee State Capitol in Nashville. De zangeres laat in een verklaring op Instagram weten dat ze het in deze tijd ongepast vindt.

Fans van de zangeres waren al langer aan het lobbyen voor een standbeeld van haar in Nashville, Tennessee. Zo werd een petitie gestart om alle standbeelden van historische figuren met een racistisch verleden te vervangen voor een beeld van Parton. Afgelopen maand diende een politicus een officieel verzoek in om de zangeres te eren.

Hoewel de zangeres, bekend van nummers als 9 to 5 en Jolene, het een eer vindt, wil ze niet dat de plannen worden doorgezet. "Ik wil de wetgevende macht in Tennessee bedanken voor het overwegen van het plaatsen van een standbeeld van mij. Ik voel me vereerd, maar ik moet de leiders vragen de aanvraag niet meer in overweging te nemen", schrijft ze.

"Gezien alles wat er gaande is in de wereld, lijkt het me niet passend om mij op een voetstuk te plaatsen. Ik hoop dat, over enkele jaren, als ik er misschien niet meer ben en jullie nog steeds vinden dat ik het verdien, dat ik er trots zal staan als een dankbare inwoner van Tennessee."

Parton zegt zich tot dan in te willen zetten om haar staat trots te maken.