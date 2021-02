Nicole Young, de ex-vrouw van Dr. Dre, heeft documenten bij de rechtbank ingediend om toegang te krijgen tot hun voormalig huis in Brentwood. Dat wil ze om te checken of al haar persoonlijke bezittingen er nog wel liggen en in goede staat zijn, meldt TMZ.

Volgens Young is ze in april 2020 overhaast uit de villa vertrokken met slechts een koffer vol spullen omdat Dr. Dre destijds dronken was en haar uitschold.

Het grootste deel van haar bezittingen liggen dus nog steeds in de echtelijke woning. Het zou hierbij gaan om dure designer schoenen en tassen, veel vintage kleding en twintig bontjassen die op temperatuur gehouden worden in een speciale klimaatkamer.

Young heeft sinds haar vertrek naar eigen zeggen meerdere vrouwen foto's en filmpjes van haar vroegere huis op sociale media zien posten. Sommige vrouwen poseerden daarbij met haar dure Chanel laarzen. Dr. Dre zou vaak feestjes thuis geven, iets wat Young vervelend vindt aangezien onbekenden dan bij haar spullen kunnen komen.

Vechtscheiding

De twee zijn al maanden verwikkeld in een vechtscheiding. De rapper en producer heeft met zijn muziekcarrière en elektronicamerk Beats By Dr. Dre een vermogen van zo'n 820 miljoen dollar opgebouwd. Young wil daar de helft van. Het stel is formeel nog niet gescheiden.

Tot de scheiding rond is, betaalt Dr. Dre voor het levensonderhoud van zijn ex en haar moeder, plus bijna 3 ton per maand aan alimentatie. Zij wilde dat verhogen tot 2 miljoen per maand, maar dat heeft de muzikant geweigerd. Wel zegde hij haar vorige maand eenmalig een extraatje van 2 miljoen dollar toe.