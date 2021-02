Marilyn Manson heeft een beveiligingsteam ingehuurd dat 24 uur per dag paraat staat, meldt OK! Magazine. De 52-jarige zanger voelt zich volgens bronnen niet langer veilig nadat meerdere vrouwen hem hebben beschuldigd van misbruik, geweld en onderdrukking.

"Marilyn neemt geen enkel risico wat betreft zijn veiligheid. Hij vreest dat er ineens mensen op de stoep staan die kwaad willen en dat moeten zijn bodyguards voorkomen," aldus een bron, die eraan toevoegt dat de zanger altijd vrij paranoïde is geweest, maar dat dit een heel andere situatie is. Manson zou volgens de bron diep geraakt zijn door de beschuldigingen aan zijn adres.

Sinds actrice Evan Rachel Wood begin februari via sociale media liet weten jarenlang misbruikt en mishandeld te zijn, volgden er meer vrouwen met gelijksoortige verhalen. Manson is sindsdien niet meer in het openbaar gezien, al leefde hij daarvoor sowieso al meer in de nachtelijke uren en sliep hij vaak overdag. Volgens de bron houdt hij dat voorlopig zo en wil hij niet publiekelijk gezien worden.

Nadat de verhalen over Manson uitbraken hebben zowel zijn platenmaatschappij als management de zanger aan de kant gezet. Zijn vrouw Lindsay Usich, een paar vrienden, zijn assistent en zijn juridische team zijn de mensen die nu nog om hem heen staan.