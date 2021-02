Eloise van Oranje leent regelmatig een kledingstuk van haar moeder Laurentien, vertelt de influencer in gesprek met Vogue. De achttienjarige zegt enorme bewondering te hebben voor de stijl van haar moeder.

"Ik draag nog steeds regelmatig kleding van mijn moeder", vertelt de gravin. "Haar stijl is te gek en het staat haar allemaal zó goed."

Haar moeder is vooral goed in het combineren van kleuren en dessins "die eigenlijk niet bij elkaar zouden moeten passen". "Maar zij draagt ze op zo'n manier dat het wél mooi staat. Ze is ook dol op hoge hakken, net als ik. Ik zou haar schoenen graag lenen, maar mijn voeten zijn twee maten groter dan die van haar."

De studente draagt daarnaast regelmatig andere spullen die ze van familieleden heeft gekregen. Zo heeft ze altijd het parelkettinkje om dat ze van haar oom Friso kreeg toen ze gedoopt werd en draagt ze een gouden ring met saffier en diamanten die haar oma Beatrix op haar twaalfde verjaardag aan haar gaf.

"Al haar kleindochters krijgen op hun twaalfde verjaardag een ring van haar", vertelt Van Oranje. "Ik weet nog dat ik midden in de nacht wakker werd en merkte dat mijn vader de ring om mijn vinger probeerde te doen. Hij dacht: dat is leuk, dan wordt ze op haar verjaardag als verrassing wakker met die ring om. Ik dacht alleen maar: laat me slapen!"