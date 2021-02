Kraantje Pappie is 10 februari vader geworden van een dochter, vertelt de rapper woensdag op Instagram. Hij heeft zijn dochter Maeve Celine genoemd.

De dochter van de rapper kwam een week geleden, op woensdag 10 februari, ter wereld. "Alleen was ik oke, samen waren we beter, met jou zijn we compleet", schrijft de artiest bij een foto van zijn gezin.

"Saar, je bent de allerbeste. Ik heb jullie voor het leven."

Kraantje Pappie en zijn vriendin Sarah zijn al meer dan tien jaar bij elkaar. De rapper vertelde eerder in een interview met VIVA dat de twee in 2011 even uit elkaar zijn geweest, maar dat hij al snel "met hangende pootjes" bij haar terugkwam.

De artiest bracht in 2012 zijn debuutalbum uit. Sindsdien scoorde hij hits met nummers als Waar Is Kraan?, Lil Craney, Moment met Kris Kross Amsterdam en Tabitha en Rode Wijn met Maan.