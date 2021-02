Paris Hilton gaat trouwen met haar vriend Carter Reum, zo maakt de ondernemer en dj woensdag op haar veertigste verjaardag bekend. Het stel verloofde zich afgelopen zaterdag en is inmiddels ruim een jaar samen.

Het afgelopen weekend was het stel op een privé-eiland om de verjaardag van Hilton te vieren. Daar vroeg Reum zijn vriendin ten huwelijk. De verloving werd daarna gevierd met Hiltons zus Nicky en Reums broer Courtney.

"Het afgelopen jaar heeft dingen in sneltreinvaart gebracht", aldus Hilton aan People.

"Normaal reis ik continu de wereld over, nu was ik thuis en had ik tijd om na te denken over wat er nou echt belangrijk is. Mijn relatie met Carter sprong er hierbij uit. Ik verheug me op ons volgende hoofdstuk."

Ook ondernemer Reum (39) verheugt zich op hun bruiloft. "Ik heb de kans gekregen om de echte Paris elke dag mee te maken en ben dolgelukkig om haar als mijn toekomstige vrouw te hebben. Ze is zo lief en authentiek en wil van de wereld een mooiere plek maken. Ik weet zeker dat ze dat ook laat zien als toekomstige echtgenote en moeder."

Het koppel liet een maand geleden weten een gezin te willen stichten en bezig te zijn met een ivf-traject. De twee kenden elkaar al vijftien jaar voordat ze een relatie kregen.