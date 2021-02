De Britse prins Philip (99) is dinsdagavond "uit voorzorg" opgenomen in het King Edward II-ziekenhuis in Londen, zo laat Buckingham Palace weten.

De prins voelde zich niet lekker en werd daarom naar het ziekenhuis gebracht, waar hij waarschijnlijk een paar dagen zal blijven zodat hij kan rusten en herstellen.

Het is niet voor het eerst dat Philip uit voorzorg naar het ziekenhuis wordt gebracht. Dat gebeurde eerder onder meer in december 2019. In april van het jaar ervoor werd hij geopereerd aan zijn heup. In juni 2017 lag de prins ook in het ziekenhuis omdat hij kampte met een infectie die ontstond door eerdere gezondheidsproblemen. In 2013 werd Philip opgenomen na pijn in zijn onderbuik.

De prins vierde in juni zijn 99e verjaardag met zijn echtgenote koninigin Elizabeth II in Windsor Castle. De twee verblijven daar sinds maart in isolatie vanwege het coronavirus.