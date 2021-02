Zanger Bono besloot op een gegeven moment jonge, knappe mannen uit het voorprogramma van U2-concerten te schrappen, omdat zijn dochters daar volgens hem te veel interesse in toonden.

"We waren twee druktemakers", vertelt Bono's 29-jarige dochter Eve Hewson over zichzelf en haar 31-jarige zus Jordan in het blad Town & Country.

"Er was in onze tienerjaren een moment waarop onze vader geen bands met knappe jongens meer kon inschakelen. 'Geen jongens van in de twintig meer alsjeblieft', verzuchtte hij."

Hoewel Hewson een beroemde vader heeft, loopt de actrice daar niet mee te koop. Naar eigen zeggen wordt ze vaak onderschat als mensen dat weten. "Maar als ze weinig van je verwachten, is het nog leuker als je dan goed weet te presteren. Mijn werk is voor mij het belangrijkst. Alle ruis eromheen doet me weinig."