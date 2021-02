Froukje de Both houdt niet van roddelen. De presentatrice staat weliswaar weleens achter de desk bij RTL Boulevard en ziet het in de wereld waarin ze werkt veel gebeuren, maar zelf vermijdt ze het liever.

"Omdat ik dat een negatieve energie vind", aldus de presentatrice in gesprek met Veronica Magazine. "Als ik al

roddel, dan is dat met goede vriendinnen. Het gaat dan meer over situaties dan over mensen."

De Both (48) heeft in haar privéleven meegemaakt dat mensen van alles en nog wat over haar riepen. "Dus ik zal niet snel zeggen: wat vind ik haar stom. Iedereen doet het op z'n eigen manier en dat is prima."

Toch vindt de presentatrice het belangrijk het dan met vriendinnen na te bespreken. "Ik wil soms wel van vriendinnen weten of ik nou gek ben of dat het echt een beetje raar was hoe iemand deed. Dat is dan niet zo zeer roddelen, maar meer het spiegelen van je eigen gedrag."