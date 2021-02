André Kuipers wil terug de ruimte in. De ESA-astronaut zou meegaan op een commerciële vlucht als ze hem zouden vragen, zegt hij in een interview in Nieuwe Revu.

"Ik ben 62, iets zwaarder dan tien jaar geleden en ik heb een leesbril nodig, maar ik voel me 25 en mijn lichaam werkt nog goed. Dus als ze me opnieuw vragen, zou ik het doen", zegt Kuipers.

"En wijlen John Glenn, de eerste Amerikaan die baantjes om de aarde draaide, is na zijn latere werk als senator teruggegaan naar NASA en heeft op zijn 77ste gewoon nog in de shuttle gevlogen. Een uitzondering, maar het geeft wel aan dat leeftijd geen rol speelt: als je mentaal en fysiek gezond bent, kun je de ruimte in."

Kuipers, de tweede Nederlander die de ruimte in ging, vindt het frustrerend dat hij zijn astronautenopleiding niet meer in de praktijk kan omzetten.

"Je wordt jarenlang getraind voor iets wat je vervolgens maar één of twee keer kan doen. Het is toch zonde dat ik weet hoe ik een Russisch ruimteschip moet besturen, maar daar hier op aarde niks mee kan."

'Ik ga ervan uit dat het redelijk veilig is'

Kuipers maakte voor het Europese Ruimtevaarorganisatie ESA in 2004 en in 2011 een ruimtereis. ESA zorgde ook voor zijn levensverzekering, die met betrekking tot zijn risicovolle baan vrij ingewikkeld is om af te sluiten.

"Mocht ik in de line of duty overlijden, dan kregen mijn nabestaanden volgens mij een half miljoen euro. Als je zelf meebetaalt aan de premie kun je dat bedrag verdubbelen, maar dat heb ik niet gedaan. Dit is mijn vak, ik ga ervan uit dat het redelijk veilig is en dat alles gewoon goed gaat."