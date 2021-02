Carice van Houten vraagt zich continu af: wat geef ik ervoor op om niet bij mijn kind te zijn? De actrice vertelt in gesprek met VIVA dat ze daardoor vaker nee is gaan zeggen.

"Ik was al best een nee-zegger, maar nu doe ik dat nog meer. Ik baal als ik te laat van mijn werk kom en mijn kind niet in bed kan stoppen. Een ander zet dat misschien makkelijk van zich af, maar ik ben toch het cliché van een schuldgevoelmoeder", aldus de 44-jarige Van Houten.

Haar carrière speelt zich na jaren in Hollywood nu weer vooral af in Nederland, ook omdat het leven van haar zoon Monte zich hier afspeelt en ze het belangrijk vindt voor hem routine te ontwikkelen.

"Hollywood klinkt allemaal superexotisch, en natuurlijk heeft het zijn leuke kanten, maar uiteindelijk ben ik toch te kleiig; ik heb van huis uit een ruime dosis ­nuchterheid meegekregen. Zij vinden dat vaak wel verfrissend, maar andersom was het voor mij niet altijd zo gelukzalig."

Van Houten ziet het werk daar nu vooral als leuke verhalen voor op verjaardagen. "Er is daar zo veel hysterie, mensen praten alsof je elk moment een Oscar kunt gaan winnen. Het is leuk en het brengt je even in een soort rush, maar het beklijft niet. Helemaal nu ik moeder ben, denk ik: het moet wel een heel interessante rol zijn, wil ik daarvoor mijn kind achterlaten. Ik ga niet meer zomaar naar Hollywood om met een pistool achter iemand aan te rennen."