Gordon wil de strijd aanbinden met de anonimiteit op sociale media, zegt de SBS-presentator dinsdag in een gesprek op de app Clubhouse. Hij wil dat wettelijk wordt vastgelegd dat anoniem haten en schelden via sociale media niet meer mogelijk is.

De zanger suggereerde bijvoorbeeld inlogs te koppelen aan de DigiD of het BSN-nummer van Nederlandse burgers. Hij heeft een dossier opgebouwd met alle haatberichten en dreigementen die hij de afgelopen jaren heeft ontvangen. "Ik heb zo veel shit over me heen gehad: doodsbedreigingen, discriminatie, homofobie. De maat is echt vol", aldus de 52-jarige presentator.

Met zijn dossier en een advocaat stapt Gordon op korte termijn naar de rechter. Hij wil dat de privacywetgeving wordt aangepast zodat nepaccounts niet meer gebruikt kunnen worden op sociale media. Ook wil hij de mensen die hem hebben bedreigd traceren en aanklagen.

"Ik wil ervoor zorgen dat er jurisprudentie komt waar andere collega's die gestalkt worden of van wie naaktfoto's worden verstuurd op terug kunnen vallen", zegt hij. Als de zanger de zaak wint, wil Gordon doorpakken en op Europees niveau de privacywetgeving aanpakken.

"Dit moet echt stoppen", benadrukt Gordon. "Je mag best een grote bek hebben, dat is je volste recht. Maar zorg dan dat je mans genoeg bent om te laten zien wie je bent."

Kritiek na aanschaf Franse buldog

Gordon kreeg in januari veel kritiek over zich heen vanwege de aanschaf van een Franse buldog. Met pup Toto maakte hij vervolgens een internetserie. Mensen noemden Gordon een dierenbeul en vreesden dat hij zijn hond "bij het grofvuil" zou zetten. Hierop schakelde hij zijn advocaat in.

Dierenwelzijnorganisaties riepen de zanger in onder meer het AD op te stoppen met de serie, omdat de gezondheid van het dier te lijden zou hebben onder de opnames.