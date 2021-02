Kendall Jenner lanceert een eigen tequilamerk, maakt het 25-jarige model en televisiepersoonlijkheid dinsdag bekend. Op sociale media zegt Jenner al vier jaar bezig te zijn met 818 Tequila, zoals de drank gaat heten.

"Ik ben al vier jaar bezig om de beste tequilasmaak te creëren", zegt de Amerikaanse in een video in haar Instagram Stories. Die "beste smaak" heeft ze naar eigen zeggen inmiddels gevonden, maar wel pas na "tientallen proeverijen en trips naar distilleerderijen".

De drank zal in verschillende soorten te verkrijgen zijn. Op foto's zijn drie verschillende flessen te zien. Kim Kardashian, de zus van Kendall, is ondanks dat ze niet veel drinkt te spreken over de tequila. "Zo trots op je! Ik was geen drinker tot ik 818 probeerde. De hele dag door tequilashotjes!", reageert Kardashian verheugd.

Onduidelijk is wanneer de drank op de markt komt.