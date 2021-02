Rose Leslie en Kit Harington zijn voor de eerste keer ouders geworden, bevestigt hun woordvoerder aan E!News. De Game of Thrones-acteurs werden dinsdag in hun woonplaats Londen met hun baby gezien.

"Ze zijn erg gelukkig", laat hun woordvoerder weten. Andere details over hun baby zijn nog niet gedeeld.

Het acteurskoppel maakte in september tijdens een fotoshoot bekend hun eerste kind te verwachten.

Het stel leerde elkaar in 2012 kennen op de set van Game of Thrones. De 34-jarige Harington, Jon Snow in de serie, en eveneens 34-jarige Leslie, die Ygritte speelt, hielden hun relatie vier jaar lang geheim voor het grote publiek. Pas in 2016 vertelde het stel over hun relatie. Drie jaar later trouwden ze in Schotland.