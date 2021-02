Welmoed Sijtsma en haar verloofde Erik Egberts zijn uit elkaar, bevestigt het management van de Op1- presentatrice aan RTL Boulevard.

De reden voor hun breuk is niet bekendgemaakt.

Sijtsma en Egberts waren ruim tien jaar samen. Na vijf jaar gingen ze kort uit elkaar, om in 2016 hun relatie weer nieuw leven in te blazen. Ze woonden samen in Amsterdam en verloofden zich in juni 2019.

"Hij is mijn jeugdliefde. Ik was zeventien en hij achttien, we zijn samen volwassen geworden", vertelde Sijtsma (30) eerder in Libelle.

De presentatrice is een van de vaste gezichten van talkshow Op1.