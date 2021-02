Sonja Bakker en haar vriend Barry van Suijdam zijn in therapie gegaan na hun ruzie van eind november die breed werd uitgemeten in de pers en waarbij de politie moest ingrijpen. Dat vertelt de gewichtsconsulent in Beau Monde.

"We konden altijd al goed praten, maar doordat we samen door een diep dal zijn gegaan, kunnen we dit nu nog beter", vertelt Bakker, wier partner verbaal agressief werd na een avondje uit.

"We zijn samen in therapie gegaan. Voor hem, maar ook voor mij. Ik heb geleerd dat ik beter mijn grenzen moet aangeven. Ik heb een sterke man, die huppelt snel over een grens."

Ook deed Bakker, die vorige maand al liet weten dat de ruzie allang was uitgepraat, een assertiviteitstraining. "Iedereen denkt altijd dat ik heel assertief ben. In zaken ben ik dat inderdaad, maar gaat het om mijn kinderen

of mijn partner, dan ben ik een zacht ei."

De 46-jarige Bakker en de 47-jarige Van Suijdam zijn sinds 2018 bij elkaar. Bakker heeft drie kinderen uit twee eerdere huwelijken: Finn, Tristan en Bram.