Rob Trip heeft de afgelopen jaren flink wat lichamelijke problemen gehad. Na een herseninfarct, een longembolie en prostaatkanker zegt de nieuwslezer het vertrouwen in zijn lichaam kwijt te zijn.

"Al is er een heel groot verschil. Na mijn beroerte dacht ik: ik kan alles weer, niks aan de hand, er gebeurt nooit meer wat. Maar nu, ook omdat ik ouder ben, is de stemming meer: oké, so far, so good. En ook, hoe raar dat ook klinkt: wat lekker dat ik er nog ben. Zo simpel is het ook", aldus de presentator in gesprek met VARAgids.

De zestigjarige Trip zegt nu bewuster te leven en meer te genieten. Toch is hij ook bang: omdat hij een bloedstollingsafwijking heeft, is hij heel voorzichtig ten aanzien van het coronavirus.

"Ik heb op mijn veertigste een herseninfarct gehad, dus dat waren bloedpropjes in mijn hersenen, en na de operatie kreeg ik een zware longembolie. Bij corona krijg je stolseltjes in je bloed als je het zwaar te pakken hebt, dus in die zin speelt wat er twee jaar geleden speelde nog steeds heel sterk. Dus ik ben heel voorzichtig."