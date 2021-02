De vrouw met wie Larry King in scheiding lag ten tijde van zijn dood afgelopen maand, stapt naar de rechter om een deel van de erfenis te krijgen.

Vorige week werd bekend dat de beroemde presentator een nieuw testament had laten opstellen, waarin zijn echtgenote Shawn King niet meer voorkomt.

Shawn verklaart tegenover The New York Post dat ze bereid is een juridische strijd aan te gaan. Ze stelt dat King en zij een "waterdicht plan" voor hun financiën hadden en suggereert dat iemand haar man heeft gedwongen om zijn testament in het najaar van 2019 aan te passen.

King vroeg in de zomer van dat jaar een scheiding van Shawn aan. Zij was zijn zevende echtgenote. In het nieuwe testament bepaalde hij dat hij zijn vermogen van zo'n 2 miljoen dollar naliet aan zijn vijf kinderen, onder wie zijn twee zoons met Shawn.

Afgelopen zomer overleden kort na elkaar de twee kinderen uit zijn derde huwelijk.