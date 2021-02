Joke Bruijs is in het verleden slordig omgegaan met haar vriendschappen, maar wil dat nu verbeteren. De 69-jarige actrice zegt in een interview in De Telegraaf dat ze vroeger te veel bezig was met haar werk.

De actrice is blij dat ze op dit moment met enkele vrienden, waaronder haar ex-man Gerard Cox, een film aan het opnemen is op Bonaire. "De meeste mensen die ik thuis regelmatig zie, hebben niets met mijn werk te maken."

"Hoe ouder ik word, des te meer ik vriendschappen als deze koester. Ik ben daar in het verleden veel te slordig mee omgegaan, omdat ik altijd maar aan het werk was. Ik wilde carrière maken, al vanaf de dag dat ik 54 jaar geleden voor het eerst als zangeresje mocht optreden in De Doelen", aldus Bruijs.

De film, waarover verder nog niets bekend is gemaakt, wordt volgens Bruijs opgenomen onder strenge coronamaatregelen.

"We hebben allemaal gezien wat er met Bram van der Vlugt gebeurd is. Hij overleed begin december. Met mensen van boven de zeventig zijn ze daarom buitengewoon voorzichtig. We komen niet in winkels of restaurants en komen alleen met elkaar in aanraking."