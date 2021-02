Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verwachten hun tweede kind, bevestigt een woordvoerder van het echtpaar zondag aan People.

Het is onbekend wanneer Markle is uitgerekend. Ook over het geslacht van het kind is niets bekendgemaakt.

In november maakte Markle bekend in juli een miskraam te hebben gehad. De 39-jarige Amerikaanse vrouw van de drie jaar jongere Britse prins noemt het verlies "een bijna ondraaglijk verdriet".

Harry en Meghan werden op 6 mei 2019 ouders van zoon Archie. De zomer daarop liet Harry weten maximaal twee kinderen te willen.