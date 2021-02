Meghan Trainor en haar man Daryl Sabara zijn 8 februari ouders geworden van zoon Riley. De zangeres deelt het nieuws via Instagram op de dag dat ze was uitgerekend.

"Welkom in de wereld, Riley!" richt Trainor zich tot haar zoon. De 27-jarige zangeres bedankt ook de 28-jarige Sabara.

In oktober werd bekend dat Trainor in verwachting was van haar eerste kind. Enkele weken daarna bleek dat de zangeres een zoon verwachtte.

Trainor is onder meer bekend van haar hit All About That Bass uit 2014. Sabara speelde onder meer in de film Spy Kids uit 2001. De twee zijn getrouwd sinds 2018.