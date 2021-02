Nicole Kidman kust haar man, de Australische muzikant Keith Urban. Kidman en Urban ontmoetten elkaar in 2005 en trouwden een jaar later. Sindsdien zijn ze nooit gestopt uitvoerig de loftrompet over elkaar te steken in interviews. "De ontmoeting met haar was niet het moment waarop mijn leven veranderde", aldus Urban in een interview uit 2016, "het was het moment waarop mijn leven begon."

