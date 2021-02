Rámon Verkoeijen ziet geen donkere periode als hij terugkijkt op zijn burn-out. Het was voor de 3FM-dj "veel meer een verlichtende tijd" waar hij dankbaar voor is, zegt hij in een interview met Het Parool, dat zaterdag verschijnt.

Het gaat nu goed met Verkoeijen. "Dat energieke gevoel van vroeger is er weer. Ik word tegenwoordig weer vroeg wakker met de zin om iets te ondernemen", aldus de radiomaker. Volgens hem is dat gevoel langzaam maar zeker teruggekeerd in de tweede helft van vorig jaar. "Niet dat ik weer de oude ben, hè? Ik heb juist het gevoel dat ik het afgelopen jaar veel nieuwe inzichten heb opgedaan."

"De belangrijkste winst: ik ben gaan inzien dat ik veel meer ben dan een functietitel. Ik was me toch gaan vereenzelvigen met mijn baan", legt Verkoeijen uit. "Maar er is veel meer: je passies, interesses, de mensen om je heen; die maken pas echt wie je bent."

Verkoeijen was voor zijn burn-out naar eigen zeggen "misschien wel 95 procent" van de dag met zijn werk bezig. De verhoudingen raakten totaal uit balans, zegt hij. "Aan hoe ik me voelde besteedde ik helemaal geen aandacht. Ik was tot ’s avonds laat aan het bellen met collega’s, voelde mezelf heel betrokken. (...) Alles moest perfect zijn."

Inmiddels kijkt hij met een gevoel van dankbaarheid terug op zijn burn-out. "Dat gevoel had ik na twee weken al. Door alleen de dingen te doen waarvan ik echt blij word, is er nu balans", zegt Rámon. "Ik heb mijn leven opnieuw kunnen inrichten. Op de manier zoals ik het wil."