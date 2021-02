Justin Timberlake biedt zijn excuses aan Britney Spears en Janet Jackon aan voor de "gebrekkige" muziekindustrie. De zanger zegt op Instagram dat hij profiteerde van een systeem dat miskenning en racisme goedkeurt en daardoor tekortschoot.

De zanger voelde zich geroepen om te reageren nadat hij de afgelopen dagen overspoeld werd met berichtjes over met name de documentaire Framing Britney Spears.

"Het spijt me zeer voor de momenten in mijn leven waarin mijn daden hebben bijgedragen aan het probleem, waar ik voor mijn beurt sprak of niet opkwam voor het goede", schrijft Timberlake. "Ik wil specifiek mijn excuses aanbieden aan Britney Spears en Janet Jackson, beiden afzonderlijk, omdat ik om deze vrouwen geef en ze respecteer en ik weet dat ik gefaald heb."

"De industrie is gebrekkig", vervolgt hij. "Het biedt mannen, vooral blanke mannen, succes. Het is op deze manier ontworpen. Als man in een bevoorrechte positie moet ik hierover spreken. Vanwege mijn onwetendheid had ik het eerst niet door, maar ik wil nooit meer profiteren van iemand anders die naar beneden wordt gehaald."

Timberlake erkent dat hij niet altijd perfect is geweest. "Ik weet dat deze verontschuldiging een eerste stap is, maar mijn verleden niet vrijspreekt. Ik geef veel om het welzijn van de mensen van wie ik hou en heb gehouden. Ik kan en zal het beter doen."

In de veelbesproken documentaire, over hoe de media in de beginjaren met Spears omgingen, komt ook de relatie die Timberlake met Spears had aan bod. Zo werd het interview die de zangeres gaf aan Diane Sawyer zo geframed dat het leek alsof zij de reden was voor de breuk en worden clips van Timberlake getoond waarin hij antwoord geeft op vragen van journalisten of hij en Spears het bed al hadden gedeeld. Justin kwam daarna ook nog met de videoclip van zijn hit Cry Me A River. Daarin was een actrice te zien die op Spears leek en het nummer ging over een relatiebreuk waarbij een vrouw hem had bedrogen.