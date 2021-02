Bruce Springsteen wankelde en rook naar alcohol maar weigerde een blaastest op het moment dat hij werd gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed, meldt Billboard vrijdag op basis van rechtbankdocumenten. Woensdag werd bekend dat de zanger in november aangehouden is voor rijden onder invloed, te hard rijden en het drinken van alcohol op verboden terrein.

De 71-jarige zanger zou in een natuurgebied in Sandy Hook in New Jersey een shot tequila achterover hebben geslagen en daarna op zijn motor zijn gestapt. Een agent zag dat en hield Springsteen staande omdat hij alcohol dronk op verboden terrein. Toen merkte hij ook op dat de fles tequila helemaal leeg was.

Volgens Springsteen had hij slechts twee shotjes gehad maar toch weigerde hij de blaastest. Volgens de politie rook de zanger naar alcohol, slingerde hij en nam hij 45 stappen terwijl hij er maar 18 hoefde te doen.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat Springsteen, die een redelijk smetteloos imago heeft, is opgepakt voor rijden onder invloed.

Automerk Jeep heeft een commercial met Springsteen verwijderd nadat dit nieuws naar buiten kwam. Het gaat om de Super Bowl-commercial van het merk.