Ruben Terlou, die voor de VPRO al verschillende reisprogramma's over China maakte, had moeite met zijn plotselinge BN'erschap.

"Ik had het totaal niet zien aankomen, het heeft me echt overdonderd", vertelt hij in LINDA., waarvan woensdag de tweehonderdste editie verschijnt.

"Ik heb me ook een tijd onveilig gevoeld. Het laatste wat ik wilde, was dat het succes me zou veranderen. Maar dat heeft het toch wel gedaan, vrees ik. Ik ben voorzichtiger geworden. Zeker ten aanzien van mijn privéleven. Ik wil het liefst alleen over mijn werk praten."

Desondanks vindt hij het fantastisch dat zijn series zo goed worden bekeken. "Maar ik vind het heel heftig als ik in een restaurant zit met mijn kind of met vrienden, en dat er zomaar iemand een stoel bijschuift die een praatje met me wil maken. Of een selfie. Zo ongemakkelijk."

Ook op sociale media is Terlou maar amper te vinden, maar dat heeft ook een andere reden. "Ik gebruik het uitsluitend voor werkgerelateerde zaken. De Chinese ambassade kijkt namelijk mee naar veel van wat ik doe en zeg. Het is een dunne lijn die ik bewandel. Natuurlijk neem ik mijn journalistieke verantwoordelijkheid serieus, maar ik doe soms ook wel een beetje aan zelfcensuur, want ik wil graag documentaires blijven maken in China."